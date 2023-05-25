Госдума расширила список запрещенных экстремистских материалов

Госдума 25 мая приняла в третьем, окончательном, чтении закон, расширяющий перечень экстремистских материалов, которые запрещено распространять, производить или хранить. Об этом сообщает ТАСС.

Когда закон вступит в силу, ответственность будет наступать не только за материалы из опубликованного федерального списка, но также за материалы, отнесенные к экстремистским федеральными законами.

Статья 20.29 административного кодекса предусматривает наказания за материалы, призывающие к экстремизму (или оправдывающие его), в том числе за материалы, которые были созданы немецкими и итальянскими нацистами и фашистами.

Также в России запрещено распространять и хранить выступления и изображения руководителей организаций/движений, которые Нюрнбергский трибунал признал преступными, и публикации, оправдывающие национальное/расовое превосходство.

За массовое распространение запрещенных экстремистских материалов, а также за их массовое производство грозит до миллиона рублей штрафа (для юрлиц) и до 15 суток ареста для граждан.