Мишустин заявил, что отношения России и Китая крепнут на фоне санкций
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что отношения Москвы и Пекина крепнут, несмотря на санкции и действия оппонентов.
По его словам, Россию и Китай связывают исторические отношения дружбы и взаимного уважения.
«И сейчас они (отношения. — RT) крепнут, несмотря на все санкции, на действия наших оппонентов», — приводит РИА Новости заявление Мишустина на заседании кабмина России.
24 мая российский премьер провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.