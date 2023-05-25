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Мишустин заявил, что отношения России и Китая крепнут на фоне санкций

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что отношения Москвы и Пекина крепнут, несмотря на санкции и действия оппонентов.

Мишустин заявил, что отношения России и Китая крепнут на фоне санкций
© РИА Новости

По его словам, Россию и Китай связывают исторические отношения дружбы и взаимного уважения.

«И сейчас они (отношения. — RT) крепнут, несмотря на все санкции, на действия наших оппонентов», — приводит РИА Новости заявление Мишустина на заседании кабмина России.

24 мая российский премьер провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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