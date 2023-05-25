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Путин назвал успешным сотрудничество в рамках ЕАЭС

Президент России Владимир Путин завил, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продвигается весьма успешно. Слова президента прозвучали в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, передает РИА Новости.

Путин назвал успешным сотрудничество в рамках ЕАЭС
© РИА Новости

Также российский лидер отметил, что Москва высоко ценит взаимодействие со всеми странами-участницами объединения и назвал партнерство главным принципом выстраивания отношений.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что евразийство и ЕАЭС зарождались на кухне у Путина. Белорусский лидер отметил, что особенность того момента заключалась в присутствии Украины.

II Евразийский экономический форум проходит в Москве 24-25 мая.

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