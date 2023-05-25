Послов Берлина, Дании и Швеции вызвали в МИД РФ

В четверг, 25 мая, в МИД России были вызваны послы Германии, Дании и Швеции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Россия выразила послам трех стран протест из-за отказа предоставить результаты расследований взрывов на «Северных потоках».

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В МИД РФ Германию, Швецию и Данию обвинили в «неспособности обеспечить транспарентность следственных действий» и «неприемлемом уклонении от взаимодействия» с Россией по этому делу.

В МИД подчеркнули, что в этих странах так и не ответили на послание российского премьера Михаила Мишустина, направленное 6 октября 2022 года. В том документе Мишустин призвал провести всестороннее и открытое расследование с участием России.

«Констатировано отсутствие заинтересованности упомянутых стран в установлении подлинных обстоятельств данной диверсии. Напротив, своими действиями они явно затягивают время и пытаются скрыть следы и истинных виновников преступления, за которым, как мы думаем, стоят известные страны», - заявили российские дипломаты.

Также в МИД назвали «малоправдоподобными» версии о взрывах, появившиеся в западных СМИ.

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали отдельные расследования.

В феврале 2023-го о собственном расследовании, основанном на анонимных источниках, рассказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Он утверждает, что операция по подрыву «Северных потоков» готовилась еще с конца 2021 года с разрешения президента США Джо Байдена, а провести ее помогли норвежцы.

В США и Норвегии обвинения Херша отвергли, в Еврокомиссии его расследование назвали «спекуляциями».