Верховный суд ликвидировал партию ПАРНАС

Верховный суд России по иску Министерства юстиции ликвидировал «Партию народной свободы» (ПАРНАС). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правового органа.

По решению суда, ликвидации также подлежат все региональные отделения партии и другие структурные подразделения. Поводом для судебного иска стало отсутствие у ПАРНАС нужного числа отделений и наличие претензий к отдельным отделениям от налоговой службы и управления Минюста.

В свою очередь, ПАРНАС не признает требования иска и просит суд оставить его без удовлетворения. По словам представителей политической организации, о закрытии ряда отделений попросту не знали.