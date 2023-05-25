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Верховный суд России по иску Минюста ликвидировал партию ПАРНАС

Верховный суд России по иску Министерства юстиции ликвидировал «Партию народной свободы» (ПАРНАС). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правового органа.

Верховный суд ликвидировал партию ПАРНАС
© РИА Новости

По решению суда, ликвидации также подлежат все региональные отделения партии и другие структурные подразделения. Поводом для судебного иска стало отсутствие у ПАРНАС нужного числа отделений и наличие претензий к отдельным отделениям от налоговой службы и управления Минюста.

В свою очередь, ПАРНАС не признает требования иска и просит суд оставить его без удовлетворения. По словам представителей политической организации, о закрытии ряда отделений попросту не знали.

Летом прошлого года члена бюро политсовета партии Константин Мерзликин заявил, что председатель «Партии народной свободы», бывший премьер-министр Российской Федерации Михаил Касьянов покинул пределы страны.

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