Специальная военная операция на Украине (СВО) более чем оправдана и необходима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в Москва. Кремль. Путин».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Специальная военная операция более чем оправдана, более чем нужна и должна быть завершена достижением поставленных целей», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что говорить о мирном урегулировании конфликта на Украине преждевременно, предпосылки для этого пока отсутствуют. Так он ответил на вопрос, какой из предложенных разными сторонами планов мирного урегулирования конфликта России ближе и есть ли у Москвы свой подобный вариант.