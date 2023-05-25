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29 минут назад

В Кремле заявили об оправданности и необходимости спецоперации

Lenta.ru

Специальная военная операция на Украине (СВО) более чем оправдана и необходима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в Москва. Кремль. Путин».

В Кремле заявили об оправданности и необходимости спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Специальная военная операция более чем оправдана, более чем нужна и должна быть завершена достижением поставленных целей», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что говорить о мирном урегулировании конфликта на Украине преждевременно, предпосылки для этого пока отсутствуют. Так он ответил на вопрос, какой из предложенных разными сторонами планов мирного урегулирования конфликта России ближе и есть ли у Москвы свой подобный вариант.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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