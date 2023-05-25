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В МИД разрабатывают проект «тройственного газового союза»

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что параметры проекта «газового союза» РФ, Казахстана и Узбекистана находятся на стадии проработки. Он отметил, что необходимо уточнить реальные потребности партнеров и объемы капиталовложений. Об этом пишет РИА Новости.

В МИД разрабатывают проект «тройственного газового союза»
© РИА Новости

Галузин также выразил уверенность в том, что создание «тройственного газового союза» будет способствовать энергетической безопасности и устойчивому развитию всего региона Центральной Азии.

«Видим хорошие перспективы по наращиванию трехстороннего взаимодействия в газовой сфере», — сказал Галузин.

Президенты России и Казахстана обсуждали создание «тройственного газового союза» с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территории Казахстана и Узбекистана. Так, на первоначальном этапе предусматривается возможность создания координационного механизма.

Три страны имеют большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в частности в поставках и переработке. Ранее компания «Газпром» подписала дорожную карту сотрудничества с Казахстаном, а Узбекистан.

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