Захарова прокомментировала желание Польши получить компенсации за действия СССР

«Когда история стерта, можно писать все, что вы хотите, переворачивать страницы каждый день и записывать все новые и новые требования. Те люди, которые знают историю, непосредственно поляки в Польше, не просто не поддерживают эту риторику — им неловко все это слышать. Когда мы с ними общаемся, они постоянно говорят, что это извращение истории, что это дичь невозможная», — цитирует Захарову Общественная служба новостей.