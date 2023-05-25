Захарова прокомментировала желание Польши получить компенсации за действия СССР
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление Польши о том, что Россия должна возместить Варшаве ущерб, якобы причиненный в годы СССР.
Дипломат задалась единственно верным в этом случае вопросом — разве после такого страну «совесть не замучает?».
Представитель МИД РФ отметила, что в последнее время, не считая Украину, Польша также заняла позицию «нам все должны».
По ее словам, которые цитирует радио Sputnik, подобными заявлениями Польша не только уничтожает память о подвиге советских солдат, но и коверкает историю.
«Когда история стерта, можно писать все, что вы хотите, переворачивать страницы каждый день и записывать все новые и новые требования. Те люди, которые знают историю, непосредственно поляки в Польше, не просто не поддерживают эту риторику — им неловко все это слышать. Когда мы с ними общаемся, они постоянно говорят, что это извращение истории, что это дичь невозможная», — цитирует Захарову Общественная служба новостей.