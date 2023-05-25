Анонсировано прекращение работы генконсульства РФ в шведском Гетеборге

Министерство иностранных дел (МИД) РФ анонсировало прекращение работы генконсульства в шведском Гетеборге с 1 сентября. Соответствующее заявление появилось на сайте внешнеполитического ведомства.

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В сообщении говорится, что 25 мая в МИД России вызвали посла Швеции в России Малену Мард, чтобы поставить ее в известность о планах прекратить деятельность консульства.

Кроме того, уточняется, что ей сообщили об отзыве Россией согласия на деятельность шведского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Также отмечается, что российской стороной в качестве ответной меры принято решение об объявлении «persona non grata» пятерых шведских дипломатов, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при Посольстве Швеции в Москве.

Им предписано покинуть страну в такие же сроки, которые были отведены шведскими властями для отъезда российских сотрудников.