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В Кремле прокомментировали предотвращение терактов на российских АЭС

Украина продолжает совершать враждебные действия против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предотвращенные ФСБ теракты на атомных электростанциях, его цитирует ТАСС.

В четверг, 25 мая, стало известно о предотвращении ФСБ диверсий на двух российских АЭС.

На объектах ядерной энергетики предотвращены теракты

Ответственность за попытки диверсий лежит на террористах, подчеркнул представитель Кремля. Он также отметил работу силовиков по предотвращению терактов.

По данным ФСБ, для совершения терактов были завербованы три гражданина Украины. С этой целью они прошли подготовку в специальном лагере, где изучали основы диверсионно-подрывной деятельности.

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