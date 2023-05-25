В Кремле прокомментировали предотвращение терактов на российских АЭС

Украина продолжает совершать враждебные действия против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предотвращенные ФСБ теракты на атомных электростанциях, его цитирует ТАСС.

В четверг, 25 мая, стало известно о предотвращении ФСБ диверсий на двух российских АЭС.

Ответственность за попытки диверсий лежит на террористах, подчеркнул представитель Кремля. Он также отметил работу силовиков по предотвращению терактов.