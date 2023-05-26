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Медведев заявил, что для РФ главное, чтобы президентом США не стал "парень с деменцией"

Приемлемым для России итогом выборов в США в 2024 году будет, если президентом не станет человек, страдающий деменцией. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам.

Медведев заявил, что для РФ главное, чтобы президентом США не стал "парень с деменцией"
© РИА Новости

На вопрос, какая кандидатура на предстоящих в США выборах президента страны у Москвы вызывает наибольшие симпатии, он ответил: "Главное, чтобы не выбрали парня с деменцией". "А выбрать могут", - добавил он.

Говоря о перспективах на предстоящих выборах бывшего президента США Дональда Трампа, российский политик заметил, что "Трамп - хороший парень, но трусоват". При этом Медведев подчеркнул, что Кремлю "исторически с республиканцами было легче всегда работать".

Дональд Трамп заявил об участии в президентской гонке в ноябре 2022 года. Губернатор штата Флорида Рон Десантис сообщил о выдвижении своей кандидатуры на высший государственный пост 24 мая. Действующий президент США Джо Байден 25 апреля заявил, что будет добиваться переизбрания.

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