Медведев заявил, что для РФ главное, чтобы президентом США не стал "парень с деменцией"

Приемлемым для России итогом выборов в США в 2024 году будет, если президентом не станет человек, страдающий деменцией. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам.

На вопрос, какая кандидатура на предстоящих в США выборах президента страны у Москвы вызывает наибольшие симпатии, он ответил: "Главное, чтобы не выбрали парня с деменцией". "А выбрать могут", - добавил он.

Говоря о перспективах на предстоящих выборах бывшего президента США Дональда Трампа, российский политик заметил, что "Трамп - хороший парень, но трусоват". При этом Медведев подчеркнул, что Кремлю "исторически с республиканцами было легче всегда работать".