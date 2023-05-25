МИД России заявил об активной работе по «возвращению в Африку»

Проведение второго саммита Россия — Африка в июле в Петербурге является стратегическим выбором и долгосрочной политикой Москвы по возвращению на континент. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, пишет ТАСС.

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По его словам, это не одноразовое мероприятие.

«Это стратегический выбор, долгосрочная наша политика и практика под лозунгом возвращения России в Африку», — указал он.

Дипломат отметил, что после развала Советского Союза в отношениях РФ с африканскими государствами был застой. Богданов добавил, что Россия сейчас активно налаживает связи, чтобы восстановить работу посольств.

Он добавил, что Россия заинтересована в возобновлении полетов российских авиакомпаний в Африку.

«Это важно для социально-экономических связей, гуманитарных контактов. Это важно и для туризма, потому что Африка — очень интересный континент», — подчеркнул он.