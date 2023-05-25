$79.97-0.2086.20-0.35

В Кремле ответили на заявление украинской разведки о Путине как о главной цели

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал террористическими заявления украинской разведки о том, что президент России Владимир Путин является «целью номер один». Высказывание представителя Кремля приводит ТАСС.

Песков ответил на заявление украинской разведки о Путине как о главной цели
© РИА Новости

Ранее заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Путин возглавляет список приоритетных целей, поскольку он «координирует и решает, что происходит».

В Кремле прокомментировали предотвращение терактов на российских АЭС

Песков также ответил на вопрос о том, планируется ли усиление охраны президента России в связи с заявлением замглавы ГУР.

«Поверьте, наши службы безопасности знают свою работу, и знают, что они делают», — сказал пресс-секретарь.

Ранее в Госдуме заявили, что Киеву не удастся запугать российское руководство агрессивной риторикой. «А вот они подписали себе смертный приговор», — отметил депутат от Крыма Михаил Шеремет.

45
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий