Патрушев обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с коллегами из Сирии и Палестины

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в четверг провел отдельные встречи с главой Бюро национальной безопасности Сирии Али Мамлюком и с руководителем Службы общей разведки Палестины Маджидом Фараджем.

В беседе с Мамлюком "обсуждена ситуация на Ближнем Востоке, развитие российско-сирийских отношений, а также вопросы противодействия терроризму", сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

На встрече с Фараджем рассматривались "вопросы ближневосточного урегулирования".