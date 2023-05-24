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Песков назвал идею переноса Рождества на Украине вакханалией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею переноса Рождества на Украине безумием и вакханалией. Кадры беседы с ним на этот счет опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Песков назвал идею переноса Рождества на Украине вакханалией
© РИА Новости

«По-русски говоря это вакханалия. Это безумие. К сожалению», — сказал Песков.

Он отметил, что данные действия для него являются «шуткой через слезы». Также Песков призвал подождать, когда Украина объявит, что «больше нет украинского языка, а есть американский» по примеру соседних стран, которые уже так сделали.

«Давайте дождемся, когда у нас будет американский язык на Украине», — заключил он.

Ранее стало известно, что Архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины принял решение о переходе на новоюлианский календарь, чтобы отмечать Рождество 25 декабря, а не 7 января. У христианских праздников также изменились даты.

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