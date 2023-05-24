Песков назвал идею переноса Рождества на Украине вакханалией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею переноса Рождества на Украине безумием и вакханалией. Кадры беседы с ним на этот счет опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«По-русски говоря это вакханалия. Это безумие. К сожалению», — сказал Песков.

Он отметил, что данные действия для него являются «шуткой через слезы». Также Песков призвал подождать, когда Украина объявит, что «больше нет украинского языка, а есть американский» по примеру соседних стран, которые уже так сделали.

«Давайте дождемся, когда у нас будет американский язык на Украине», — заключил он.