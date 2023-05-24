Захарова: Боррель полностью дискредитировал европейскую дипломатию

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель дискредитировал свою должность постоянной воинственной риторикой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает «Российская газета».

По её словам, деградировала и сама европейская дипломатия, а ключевую роль в этом сыграл именно Боррель.

«От подлинной дипломатии в его работе не осталось практически ничего», - отметила дипломат.

Она подчеркнула, что именно Боррель ответственен за многочисленные жертвы мирных граждан на Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Захарова считает, что глава европейской дипломатии прикрывает преступную деятельность, которой представители Европейского союза вместе с США занимались на территории Украины.