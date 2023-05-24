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Нарышкин не смог гарантировать достоверность данных о ранении Залужного

Глава СВР Нарышкин заявил журналистам, что у ведомства нет гарантий достоверности информации о ранении главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Об этом сообщает ТАСС.

Нарышкин не смог гарантировать достоверность данных о ранении Залужного
© Пресс-служба Российского исторического общества

"Конечно, мы получаем информацию, но я не могу вам гарантировать, что эта информация на 100% достоверна. Поэтому вряд ли сообщу что-то, что находится за пределами имеющихся у вас знаний", — сказал глава разведки в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что главнокомандующий Вооруженных сил страны Валерий Залужный находился на ставке президента Владимира Зеленского. При этом секретарь СНБО не привел доказательств личного присутствия Залужного на ставке украинского лидера.

В Пентагоне отказались комментировать сообщения о ранении Залужного

До этого источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что Залужный был ранен в голову, а также получил осколочные ранения после того, как ВС России нанесли ракетный удар.

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