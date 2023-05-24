Нарышкин не смог гарантировать достоверность данных о ранении Залужного

"Конечно, мы получаем информацию, но я не могу вам гарантировать, что эта информация на 100% достоверна. Поэтому вряд ли сообщу что-то, что находится за пределами имеющихся у вас знаний", — сказал глава разведки в ответ на соответствующий вопрос.