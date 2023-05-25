Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Москву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву . Об этом в четверг сообщила пресс-служба лидера республики.

"Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина 25 мая прибыл с рабочим визитом в Москву. В международном аэропорту Внуково-2 главу государства встречали заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и другие официальные лица", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в рамках визита состоится встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве главы российского государства Владимира Путина. Запланирована также двусторонняя встреча Алиева и Путина. Ожидается, что президент Азербайджана примет участие в качестве гостя в заседании Евразийского экономического союза.