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Школьников могут обязать участвовать в общественно-полезном труде

В Госдуму внесли проект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Школьников могут обязать участвовать в общественно-полезном труде
© РИА Новости

В тексте предлагается изменить понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на "формирование у обучающихся трудолюбия".

Также отмечается, что необходимо дополнить принципы государственной политики обязанностями обучающихся "участвовать в общественно-полезном труде".

Ранее Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект об основаниях признания недействительными российских загранпаспортов, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

В соответствии с инициативой, такими основаниями будут считаться утрата паспорта, изменение владельцем паспорта фамилии, имени, отчества и других паспортных сведений, истечение срока действия паспорта. Также паспорт будет считаться недействительным в случае прекращения гражданства.

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