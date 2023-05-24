Школьников могут обязать участвовать в общественно-полезном труде
В Госдуму внесли проект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
В тексте предлагается изменить понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на "формирование у обучающихся трудолюбия".
Также отмечается, что необходимо дополнить принципы государственной политики обязанностями обучающихся "участвовать в общественно-полезном труде".
Ранее Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект об основаниях признания недействительными российских загранпаспортов, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
В соответствии с инициативой, такими основаниями будут считаться утрата паспорта, изменение владельцем паспорта фамилии, имени, отчества и других паспортных сведений, истечение срока действия паспорта. Также паспорт будет считаться недействительным в случае прекращения гражданства.