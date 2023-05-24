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Песков назвал Польшу враждебным государством

Пресс-секретарь президента России Дмитрий песков в среду, 24 мая, назвал Польшу враждебным по отношению к РФ государством.

Песков назвал Польшу враждебным государством
© Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

— Польша — это враждебное для нас государство. Я бы пошел дальше, я бы не стал называть просто недружественным, — заявил он.

Песков также добавил, что Россия будет выполнять свои союзнические обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии. Так пресс-секретарь ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, который опубликовал видео с Песковым в своем Telegram-канале.

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Президент республики Александр Лукашенко ранее заявил, что Запад собирается вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения страны. По его словам, западные страны используют в качестве боевиков беглых белорусов.

Позднее заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что республика готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии. Он добавил, что Польша намерена оказывать поддержку странам, которые могут выступить против белорусских властей, так как у республики «есть причины помогать им».

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