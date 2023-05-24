В Калининграде высказались о запретите проезда польских фур

Губернатор Алиханов заявил в Telegram-канале, что на Калининградскую область не распространится запрет на работу транспортных компаний Польши.

«С учетом нашей географии на регион не будет распространен запрет работы польских транспортных компаний. С коллегами из МИД России и Минтрансом России отработали данный вопрос», — написал губернатор.

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По его словам, перевозчики из Польши составляют 15-18% от компаний из других стран, которые доставляют грузы в Калининградскую область.

Депутаты Государственной Думы единогласно решили запретить проезд польских фур по территории России и лишить возможности заправляться по российским ценам. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем официальном Telegram-канале.

Так, в стране будет установлена для них цена топлива на уровне цен Евросоюза, уточнил он.

В итоге, по словам спикера, «поляки лишатся порядка 8,5 млрд евро доходов», которые они получают за счет России.

«Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 тысячам водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около 2 тысяч польских транспортных компаний обанкротятся», - написал он.

29 апреля варшавские власти изъяли здание русскоязычной школы при посольстве РФ. После этого отношения сторон обострились.

Позднее польский премьер Матеуш Моравецкий указал на планы властей продолжать работать над изъятием собственности российской дипмиссии.

Польша понесет материальные убытки, если Россия запретит проезд ее фур для транзита товаров по своей территории. Такие последствия в разговоре с «Лентой.ру» назвал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

«Для Польши это будет означать потери. Польша еще в прошлом году запретила для белорусских и российских транспортных компаний ездить по своей территории в Европу. Предполагалось, что они сами будут работать на доставке европейских грузов в Россию. Но Россия и Белоруссия в ответ ввели те же самые ограничения для Польши. Теперь те грузы, которые идут в Россию, доставляются до границы. Дальше они прицепляются к российским или белорусским грузовикам, а по транзиту эта история сохранялась. То есть польские и европейские грузы, которые идут куда-нибудь в Казахстан, поставлялись теми же поляками», — объяснил экономист.

По мнению Алексея Зубца, такое решение Москвы станет превентивной мерой, которая сделает невозможным транзит через Россию.

«Это приведет к тому, что довольно большая часть грузов, идущих в Центральную Азию, будет доставляться либо другими странами, либо Казахстан будет через Россию возить свои грузы из Европы на свою территорию. С учетом того, что у Казахстана есть большое количество своих перевозчиков, это большой плюс для них. Они возьмут на себя эти потоки», — заключил он.

Оценку думской инициативе в комментарии "РГ" дал юрист, член комитета РСПП по международной политике Александр Хаминский.

Он напомнил, что на протяжении 15 месяцев Россия не запускала режим активных контрсанкций в отношении недружественных стран. "Однако действия отдельных стран в политическом плане выходят не только за рамки разумного, но и могут оцениваться как прямое оскорбление суверенного государства. Одним из самых вопиющих примеров этому является изъятие властями Польши школьных зданий посольства России, - считает эксперт. - То есть, поляки начали бороться с детьми, лишив их общепризнанного права на образование".

По оценке Хаминского, депутаты обоснованно выступили с инициативой о введении ответных, более болезненных мер в отношении польской экономики. Предполагается, что польские фуры должны перецепляться к российским тягачам, и тогда выручка от транзита будет поступать отечественным компаниям. Предполагаемый запрет транзитных автоперевозок - только первая ласточка среди них, считает он.

Идея является здравой по смыслу, но с точки зрения наиболее эффективной реализации требует уточнений, добавил он. Юрист напомнил, что Польша является членом Евросоюза, и ее транспортные компании могут в течение короткого времени совершить формальную релокацию в Германию или Францию. Или, как вариант, заключить договор перевозки с транспортниками из соседних стран, получив от них свою долю прибыли. Так как транзит через Россию осуществляется в основном в страны Закавказья и Средней Азии, то есть дружественные или нейтральные к нам, те же поляки могут привлечь перевозчиков из этих стран, пояснил Хаминский.