Захарова высказалась об учениях НАТО в Косове

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о крупных военных учениях стран НАТО в Косове. В ходе брифинга она заявила, что они представляют собой антисербскую провокацию и диверсию против основ урегулирования конфликта в регионе, передает ТАСС.
«Выбор Косова, главного очага напряженности на Балканах, в качестве места проведения крупных военных учений в очередной раз это все и подтверждает», - подчеркнула дипломат.
По словам Захаровой, «под прикрытием лживых утверждений об укреплении региональной безопасности» США и их союзники целенаправленно расшатывают стабильность в этой части Европы.
Ранее издание Associated Press сообщило, что силы стран-членов НАТО и партнеров альянса приступили к совместным военным учениям в Албании и других странах Балкан.