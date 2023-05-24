Захарова высказалась об учениях НАТО в Косове

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о крупных военных учениях стран НАТО в Косове. В ходе брифинга она заявила, что они представляют собой антисербскую провокацию и диверсию против основ урегулирования конфликта в регионе, передает ТАСС.

«Выбор Косова, главного очага напряженности на Балканах, в качестве места проведения крупных военных учений в очередной раз это все и подтверждает», - подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, «под прикрытием лживых утверждений об укреплении региональной безопасности» США и их союзники целенаправленно расшатывают стабильность в этой части Европы.