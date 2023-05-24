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1 час назад

Захарова высказалась об учениях НАТО в Косове

Лера Букина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о крупных военных учениях стран НАТО в Косове. В ходе брифинга она заявила, что они представляют собой антисербскую провокацию и диверсию против основ урегулирования конфликта в регионе, передает ТАСС.

Захарова высказалась об учениях НАТО в Косове
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Выбор Косова, главного очага напряженности на Балканах, в качестве места проведения крупных военных учений в очередной раз это все и подтверждает», - подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, «под прикрытием лживых утверждений об укреплении региональной безопасности» США и их союзники целенаправленно расшатывают стабильность в этой части Европы.

Ранее издание Associated Press сообщило, что силы стран-членов НАТО и партнеров альянса приступили к совместным военным учениям в Албании и других странах Балкан.

Политика,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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