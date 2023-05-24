$79.97-0.2086.20-0.35

Захарова назвала преждевременным обсуждение сроков включения новых членов в БРИКС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настоящее время государства-члены БРИКС занимаются разработкой модальностей процесса расширения организации, передает ТАСС. По ее словам, только по завершению всех необходимых процедур можно будет обсуждать вопросы, связанные с включением новых стран в состав группы.

В МИД рассказали о работе над процессом расширения БРИКС
© РИА Новости

«В соответствии с поручением лидеров в рамках «пятерки» ведется работа по согласованию модальностей самого процесса расширения, и после достижения консенсуса по всем параметрам и принятия соответствующего решения на саммите БРИКС можно будет обсуждать возможность того, как приступать к рассмотрению конкретных заявок», — пояснила Захарова.

Как указала представитель МИД России, в подобных условиях преждевременно и нецелесообразно обсуждать сроки рассмотрения заявок на прием в БРИКС со стороны других стран. Она также добавила, что пока предстоит немалая подготовительная работа внутри организации.

«Процесс требует определенного времени и очень кропотливой работы. На текущем отрезке было бы нецелесообразно называть какие-то сроки, это все будет искусственно», — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что в ЮАР рассказали о практически еженедельном получении заявок на вступление в БРИКС.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий