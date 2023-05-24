В МИД рассказали о работе над процессом расширения БРИКС

«В соответствии с поручением лидеров в рамках «пятерки» ведется работа по согласованию модальностей самого процесса расширения, и после достижения консенсуса по всем параметрам и принятия соответствующего решения на саммите БРИКС можно будет обсуждать возможность того, как приступать к рассмотрению конкретных заявок», — пояснила Захарова.