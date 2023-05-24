В МИД рассказали о работе над процессом расширения БРИКС

Захарова назвала преждевременным обсуждение сроков включения новых членов в БРИКС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настоящее время государства-члены БРИКС занимаются разработкой модальностей процесса расширения организации, передает ТАСС. По ее словам, только по завершению всех необходимых процедур можно будет обсуждать вопросы, связанные с включением новых стран в состав группы.
«В соответствии с поручением лидеров в рамках «пятерки» ведется работа по согласованию модальностей самого процесса расширения, и после достижения консенсуса по всем параметрам и принятия соответствующего решения на саммите БРИКС можно будет обсуждать возможность того, как приступать к рассмотрению конкретных заявок», — пояснила Захарова.
Как указала представитель МИД России, в подобных условиях преждевременно и нецелесообразно обсуждать сроки рассмотрения заявок на прием в БРИКС со стороны других стран. Она также добавила, что пока предстоит немалая подготовительная работа внутри организации.
«Процесс требует определенного времени и очень кропотливой работы. На текущем отрезке было бы нецелесообразно называть какие-то сроки, это все будет искусственно», — подчеркнула Захарова.
Ранее сообщалось, что в ЮАР рассказали о практически еженедельном получении заявок на вступление в БРИКС.