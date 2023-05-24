МИД РФ отреагировал на признание Ереваном Карабаха частью Азербайджана

Рассматриваем заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности признать Карабах частью Азербайджана как подтверждение пражского заявления, которое ссылается на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, договоренность в Праге создала новые рамки процессу между Ереваном и Баку.

Россия — посредник армяно-азербайджанского урегулирования, поэтому для нее важно иметь четкую позицию Армении по данному вопросу, — сказала Захарова.

При этом дипломат отметила, что высказывания Пашиняна вызвали неоднозначную реакцию в самой Армении и среди карабахских армян, но, «безусловно, это вопросы их внутренних политических полемик».

Что касается самого проекта мирного договора, то последний раунд переговоров глав МИД Армении и Азербайджана в Москве позволил улучшить понимание между сторонами и сблизить их позиции по ряду вопросов, — заявила Захарова.