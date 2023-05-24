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Совфед одобрил закон о денонсации ДОВСЕ

Совет Федерации одобрил закон о денонсации Российской Федерации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании в среду, 24 мая.

Совфед одобрил закон о денонсации ДОВСЕ
© nsn.fm

Сенатор, экс-уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в беседе с НСН ранее возложил вину за денонсацию Россией Договора об обычных вооружениях в Европе на западные страны. По его словам, Запад «предпринимал последовательные шаги по расширению НАТО».

О том, что РФ денонсирует ДОВСЕ, объявил президент России Владимир Путин, назначив ответственным по этому вопросу при рассмотрении в парламенте замглавы МИД Рябкова. ДОВСЕ устанавливал квоты для государств, подписавших его (в том числе для членов НАТО, а также для России), по пяти категориям обычных вооружений и техники в обычных вооружённых силах государств-участников в районе применения Договора. Он касается боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолётов и боевых самолётов.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ДОВСЕ давно утратил свою актуальность, и теперь Москве ничто не мешает размещать оружие в любой части страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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