Совфед одобрил закон о денонсации ДОВСЕ

Совет Федерации одобрил закон о денонсации Российской Федерации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании в среду, 24 мая.

© nsn.fm

Сенатор, экс-уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в беседе с НСН ранее возложил вину за денонсацию Россией Договора об обычных вооружениях в Европе на западные страны. По его словам, Запад «предпринимал последовательные шаги по расширению НАТО».

О том, что РФ денонсирует ДОВСЕ, объявил президент России Владимир Путин, назначив ответственным по этому вопросу при рассмотрении в парламенте замглавы МИД Рябкова. ДОВСЕ устанавливал квоты для государств, подписавших его (в том числе для членов НАТО, а также для России), по пяти категориям обычных вооружений и техники в обычных вооружённых силах государств-участников в районе применения Договора. Он касается боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолётов и боевых самолётов.