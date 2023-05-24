В России высказались о вероятности переворота в Белоруссии

Попытки вооруженного переворота в Белоруссии вполне вероятны, однако шансы на их успех невелики. Народ страны понимает, что власть действует исходя из национальных интересов, а также в интересах общества, потому поддержка переворота будет минимальной. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Я глубоко убежден в мудрости белорусского народа и трудящихся. В каждой стране есть свои проблемы, но, когда была попытка цветной революции на территории Белоруссии, я прогнозировал, что, несмотря на весь драматизм обстановки, [президенту страны Александру] Лукашенко удастся удержать ситуацию под контролем и подтвердить свои полномочия», — сказал Новиков.

По словам депутата, людей в Белоруссии не удалось обмануть, хотя попытки агитировать отдельные коллективы на протест и предпринимались.

Вместе с тем, Новиков отметил, что на территории Белоруссии действуют люди, связанные с военными структурами, спецслужбами НАТО, одна из задач которых — дестабилизировать ситуацию в соседних странах, в том числе, в России и в Белоруссии.

«Власти Польши, конечно, этому содействуют. Они рассчитывают опереться на большое количество студентов, молодежи, прошедшей обучение по разным программам в польских университетах. Но политика Минска в любом случае не позволит осуществить переворот», — уверен депутат.