Песков раскрыл подробности визита Пашиняна в Москву

Программа премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках визита в Москву начнется 25 мая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые приводит РИА Новости, представлять Ереван на Евразийском экономическом форуме 24 мая будет вице-премьер Мгер Григорян.