Песков раскрыл подробности визита Пашиняна в Москву
Программа премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках визита в Москву начнется 25 мая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые приводит РИА Новости, представлять Ереван на Евразийском экономическом форуме 24 мая будет вице-премьер Мгер Григорян.
От Армении будет вице-премьер, на сегодняшнем этапе, Григорян. Завтра уже Пашинян присоединится, — сказал Песков.
Пресс-секретарь напомнил, что президент РФ Владимир Путин планирует выступить на пленарном заседании Евразийского экономического форума в концертном зале «Зарядье».