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45 минут назад

Рябков: вся применяемая Киевом в зоне СВО техника является законной целью для России

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что любая военная техника, которая применяется Киевом как в зоне СВО, так и вне её, представляет законную цель для России.

В МИД назвали F-16 законной целью для российских военных в зоне СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рябков: вся применяемая Киевом в зоне СВО техника является законной целью для России

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы многократно говорили, что любая техника, любые вооружения, которые применяются Киевом... безусловно, представляют собой законную цель», — отметил Рябков.

При этом он указал на недавнюю диверсию ВСУ в Белгородской области.

Ранее Рябков рассказал, что ряд стран пытаются сбыть F-16 Киеву для получения техники США.

Также сообщалось, что в Киеве признали роль ВСУ в поддержке атаки диверсантов на Белгородскую область.

Политика,Сергей Рябков,МИД России,Горячая новость,
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