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В Госдуму внесли законопроект о расторжении договора с Украиной по Азовскому морю

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о расторжении договора о сотрудничестве РФ и Украины в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Информация об этом опубликована на интернет-портале правовой информации.

В Госдуму внесли законопроект о расторжении договора с Украиной по Азовскому морю
© РИА Новости

В документе указывается, что официальным представителем по вопросу денонсации назначен заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Договор о сотрудничестве между Украиной и РФ был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года.

Ранее сообщалось, что российский парламент рассмотрит денонсацию договора о сотрудничестве с Украиной в Азовском море и Керченском проливе. Также депутаты проголосовали за выход республики из Соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества.

В феврале Верховная рада Украины расторгла все договоры о сотрудничестве с Российской Федерацией в Азовском море.

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