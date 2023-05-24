В Кремле оценили присутствие техники НАТО в Белгородской области

«Все больше техники поступает на вооружение ВСУ и киевского режима. Не секрет, что эта техника используется против наших военных», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что с каждым днем идет прямая и косвенная вовлеченность в конфликт. «Мы делаем соответствующие выводы», — заключил Песков.