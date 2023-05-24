$80.17+0.2386.55+0.05

В Кремле оценили присутствие техники НАТО в Белгородской области

Киев использует технику НАТО против российских военных. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла, отвечая на вопрос про западное вооружение, которое использовали диверсанты на территории Белгородской области.

В Кремле оценили присутствие техники НАТО в Белгородской области
© РИА Новости

«Все больше техники поступает на вооружение ВСУ и киевского режима. Не секрет, что эта техника используется против наших военных», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что с каждым днем идет прямая и косвенная вовлеченность в конфликт. «Мы делаем соответствующие выводы», — заключил Песков.

Украинские диверсанты 22 мая проникли в Белгородскую область. Глава области Вячеслав Гладков сообщил, что после атаки ДРГ в больницах находятся девять человек. Песков называл атаки попыткой Киева отвлечь внимание от потери Украиной Бахмута (Артемовска).

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий