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Мишустин передал Си Цзиньпину привет от Путина

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с китайским лидером Си Цзиньпином передал ему «товарищеский привет» от президента Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Прежде всего, разрешите передать вам товарищеский привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Он с большой теплотой вспоминает переговоры с вами, которые прошли в марте в Москве», — пояснил глава правительства России в начале встречи.

Он также подчеркнул, что, приехав с визитом в Москву, Си Цзиньпина «открыл новую эпоху в развитии отношений» России и Китая.

Председатель КНР прибыл в Москву 20 марта по приглашению президента России Владимира Путина. Это была первая заграничная поездка китайского лидера после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В тот же день у глав двух государств состоялась неформальная встреча.

21 марта прошли официальные переговоры — на них были подписаны 14 различных соглашений. В частности, Россия и Китай договорились углубить связи по восьми стратегическим направлениям, включая финансовое, промышленно-технологическое и транспортно-логистическое. При этом западные СМИ назвали одним из итогов визита Си в Москву выросшее беспокойство из-за сближения России и КНР.

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