Нарышкин посоветовал англосаксам «убираться к дьяволу»

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. Он посоветовал англосаксам «убираться к их старому приятелю, к дьяволу». Об этом пишет РИА Новости.

«Англосаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами, а еще лучше - убираться к их старому приятелю, к дьяволу», - заявил Нарышкин, выступая на международной встрече высоких представителей по безопасности.

При этом он отметил, что США и Великобритания крайне болезненно отреагировали на достигнутое недавно соглашение с между Саудовской Аравией и Ираном. В этом Лондон и Вашингтон видят провал своей стратегии по удушению Тегерана и угрозу своим стратегическим позициям.