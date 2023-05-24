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Нарышкин посоветовал англосаксам «убираться к дьяволу»

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. Он посоветовал англосаксам «убираться к их старому приятелю, к дьяволу». Об этом пишет РИА Новости.

Нарышкин посоветовал англосаксам «убираться к дьяволу»
© globallookpress.com

«Англосаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами, а еще лучше - убираться к их старому приятелю, к дьяволу», - заявил Нарышкин, выступая на международной встрече высоких представителей по безопасности.

При этом он отметил, что США и Великобритания крайне болезненно отреагировали на достигнутое недавно соглашение с между Саудовской Аравией и Ираном. В этом Лондон и Вашингтон видят провал своей стратегии по удушению Тегерана и угрозу своим стратегическим позициям.

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Нарышкин также отметил, что Запад мог бы участвовать в обеспечении безопасности и процветания в мире, однако собственная гордыня не дает им такой возможности. Вспомнив одну из библейских истин, глава СВР отметил, что конец для западного меньшинства «будет печальным».

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