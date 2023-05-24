Нарышкин заявил о планах США вести информационную войну с Россией

— Как вы думаете, какие выводы из этого в Госдепартаменте США? Вполне предсказуемые. Там списывают все свои просчеты и преступления на действия так называемой российской пропаганды и разрабатывают планы информационной войны с Москвой, — приводит слова Нарышкина РИА Новости.