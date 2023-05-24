Нарышкин заявил о планах США вести информационную войну с Россией
В Соединенных Штатах Америки ведется разработка планов информационной войны с Россией. Это происходит на фоне нормализации обстановки на Ближнем Востоке. Об этом в среду, 24 мая, заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин в ходе международной встречи по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ.
Он отметил, что в Сирии продолжается нормализация обстановки. На фоне того, что уровень взаимного доверия на Ближнем Востоке увеличивается, авторитет США в регионе уменьшается.
— Как вы думаете, какие выводы из этого в Госдепартаменте США? Вполне предсказуемые. Там списывают все свои просчеты и преступления на действия так называемой российской пропаганды и разрабатывают планы информационной войны с Москвой, — приводит слова Нарышкина РИА Новости.
Президента Сирии Башара Асада пригласили на саммит Лиги арабских государств. Это наглядно продемонстрировало то, что страны региона не воспринимают США всерьез, и мнение Вашингтона мало влияет на весь остальной мир, считает сенатор РФ Алексей Пушков.