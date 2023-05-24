Лавров обвинил США в нагнетании ситуации вокруг Тайваня
США угрожают не только Москве, но и ряду других государств, Вашингтон целенаправленно нагнетают ситуацию и вокруг Тайваня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что в свои деструктивные схемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе руководство США вовлекает сателлитов не только в Европе, но и на Дальнем Востоке, передает РИА Новости.
Помимо Москвы угрозы и шантаж звучат в адрес большинства государств. Мы видим, как в рамках индо-тихоокеанских стратегий США целенаправленно нагнетают ситуацию вокруг Тайваня. В свои деструктивные схемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вашингтон вовлекает сателлитов не только в Европе, но и на Дальнем Востоке, — сказал он.