Лавров обвинил США в нагнетании ситуации вокруг Тайваня

США угрожают не только Москве, но и ряду других государств, Вашингтон целенаправленно нагнетают ситуацию и вокруг Тайваня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что в свои деструктивные схемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе руководство США вовлекает сателлитов не только в Европе, но и на Дальнем Востоке, передает РИА Новости.