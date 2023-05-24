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1 час назад

Лавров: Экспансия НАТО напоминает гитлеровскую политику

Российская Газета

Политика НАТО по расширению своего присутствия в мире напоминает намерения и устремления гитлеровской Германии. Такое мнение выразил глава российского МИД Сергей Лавров.

Лавров: Экспансия НАТО напоминает гитлеровскую политику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Безоглядная экспансия НАТО отражает те же намерения, которые лежали в основе гитлеровской политики", - заявил Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

Министр отметил, что настоящие замыслы альянса стали очевидны в декабре 2021 года. Он пояснил, что именно тогда Запад решил отвергнуть предложения России по гарантиям безопасности.

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