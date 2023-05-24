Крымский мост временно закрыли

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о временном закрытии Крымского моста. Он подчеркнул, что это связано с проведением в этом районе учений, передает РИА Новости.

«Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений. Движение будет восстановлено через несколько часов. Убедительно прошу всех доверять только проверенным источникам информации», - заявил он.

В минувший понедельник на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи было затруднено движение транспорта из-за досмотра автомобилей.

Также вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что запрет на проезд грузовиков по Крымскому мосту пока сохранится. По его словам, такое решение было принято из соображений безопасности. Запрет продолжить действовать в том числе для пустых грузовиков.