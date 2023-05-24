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В Крыму анонсировали национализацию квартиры Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что 24 июня крымский парламент национализирует имущество украинских олигархов и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

На сессии парламента планируют согласовать национализацию крупных винодельческих предприятий, банков, жилье Зеленского и другое имущество «всех способствующих антироссийскому режиму на Украине».

«Как и обещал, в российском Крыму враги России зарабатывать не будут, поэтому без вариантов даже», – подчеркнул Аксенов.

СМИ писали, что квартиру площадью 129,8 квадратных метра семья Зеленского купила в 2013 году, ее стоимость оценивали в 160 тысяч долларов (12,8 миллиона рублей по курсу мая 2023 года). Квартира расположена в элитном жилом комплексе «Император» неподалеку от Ливадийского дворца.

Во дворе комплекса - фонтаны, на цокольном этаже – паркинг, на крыше – два бассейна и зона отдыха с видом на море и горы.

Аксенов рассказывал, что Зеленский исправно платит по шесть тысяч рублей за квартиру.

Ранее в Крыму также сообщали о планах национализировать 12 банков и несколько заводов. Власти региона подчеркивали, что предприятия продолжать работать.

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Также национализацию распространили на имущество киевского футбольного клуба «Динамо», включая два земельных участках площадью 28 и 30 тысяч квадратных метров, и на земельные участки, здания и пансионаты украинских миллиардеров Рината Ахметова и Игоря Коломойского.

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