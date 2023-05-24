Президент России Владимир Путин выступил на XI Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Главные тезисы из речи российского лидера собрал ТАСС.

В своей речи, в частности, президент отметил, что в мире нарастает нестабильность, появляются новые и расширяются старые очаги конфликтов. По его словам, многие народы сейчас переживают последствия организованных извне переворотов в их странах.

Глава государства отметил, что некоторые страны и объединения хотят сохранить свое доминирование в мире, игнорируя при этом интересы других государств. Это, в свою очередь, спровоцировало энергетический и продовольственный кризисы в мире.

Президент также подчеркнул, что РФ готова противостоять общемировым вызовам вместе с другими странами, которые в этом заинтересованы. При этом Путин добавил, что у нашей страны много союзников и партнеров в разных регионах и Россия намерена укреплять эту дружбу.