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Путин заявил о нарастающей нестабильности в мире и новых очагах напряженности

Президент России Владимир Путин выступил на XI Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Главные тезисы из речи российского лидера собрал ТАСС.

В своей речи, в частности, президент отметил, что в мире нарастает нестабильность, появляются новые и расширяются старые очаги конфликтов. По его словам, многие народы сейчас переживают последствия организованных извне переворотов в их странах.

Глава государства отметил, что некоторые страны и объединения хотят сохранить свое доминирование в мире, игнорируя при этом интересы других государств. Это, в свою очередь, спровоцировало энергетический и продовольственный кризисы в мире.

Президент также подчеркнул, что РФ готова противостоять общемировым вызовам вместе с другими странами, которые в этом заинтересованы. При этом Путин добавил, что у нашей страны много союзников и партнеров в разных регионах и Россия намерена укреплять эту дружбу.

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В то же время президент уверен, что неоколониальная модель мира, которая позволяла эксплуатировать ресурсы всего мира, необратимо уйдет в прошлое. Он подчеркнул, что Россия будет и дальше добиваться формирования более справедливого, многополярного мира.

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