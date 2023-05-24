Путин заявил о росте нестабильности в мире

В мире растет нестабильность, также появляются новые очаги напряженности. Об этом, обращаясь к участникам 11-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил президент России Владимир Путин, его выступление опубликовано в Telegram-канале Кремля.
По его словам, напряженность в мире нарастает, так как США и союзники пытаются удержать доминирование и игнорирует суверенитет других.
«Уверен, что сообща мы добьемся формирования более справедливого, многополярного мира, а идеология исключительности, так же как и неоколониальная система, которая позволяла эксплуатировать ресурсы всего мира, неизбежно уйдут в прошлое», — сказал глава государства.
Ранее Путин предрек самое непредсказуемое десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. По его словам, мир стоит на историческом рубеже, когда формируется будущее мировое устройство, в котором необходимо выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения и не навязывать единой истины.