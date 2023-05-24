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В МИД ответили на слова Борреля насчет Белгорода

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова главы европейского внешнеполитического ведомства Жозепа Борреля про нападение на Белгородскую область оговоркой по Фрейду, сообщает РИА Новости.

В МИД ответили на слова Борреля насчет Белгорода
© Газета.ru

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель во время пресс-конференции во вторник, 24 мая, перепутал Белгород и Белград, не поняв вопрос журналиста.

«У него что Белгородская область, что Белград — все смешалось. Возможно, это такая оговорка по Фрейду, потому что как они относились к Белграду, так же они относятся ко всему, что выпадает из их вассальной системы», — прокомментировала Захарова.

Ранее в США заявили, что ВСУ оказывали поддержку атаковавшим Белгородскую область диверсантам.

22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла украинская ДРГ. 23 мая в Минобороны России сообщили, что в ходе контртеррористической операции в Белгородской области было уничтожено более 70 диверсантов, четыре бронемашины и пять пикапов.

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