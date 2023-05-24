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Песков заявил, что даты визита Путина в Китай согласовываются

В настоящее время согласовываются даты официального визита российского лидера Владимира Путина в КНР, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Песков рассказал о согласовании визита Путина в Китай
© РИА Новости

По его словам, работа ведется в рамках действующего приглашения президента посетить Пекин.

«Оно дальше будет уже согласовываться, даты и все остальное», — сказал пресс-секретарь.

Во время визита в Москву председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что пригласил главу России посетить КНР в 2023 году, когда ему будет удобно. По его словам, в нынешнем году в Китае пройдет международный форум «Один пояс - один путь». Он станет третьим по счету. В предыдущих двух мероприятиях принимал участие Путин.

Первый форум состоялся в Пекине в мае 2017 года с участием руководителей России, Китая и 28 стран Евразии, Африки и Латинской Америки. Второй форум состоялся также в Пекине в апреле 2019 года.

Цель инициативы - активизация международных торгово-инвестиционных проектов с участием большего числа стран и использование капитала заинтересованных государств. В ней участвуют более 150 стран и международных организаций.

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