Песков рассказал о согласовании визита Путина в Китай

В настоящее время согласовываются даты официального визита российского лидера Владимира Путина в КНР, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, работа ведется в рамках действующего приглашения президента посетить Пекин.

«Оно дальше будет уже согласовываться, даты и все остальное», — сказал пресс-секретарь.

Во время визита в Москву председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что пригласил главу России посетить КНР в 2023 году, когда ему будет удобно. По его словам, в нынешнем году в Китае пройдет международный форум «Один пояс - один путь». Он станет третьим по счету. В предыдущих двух мероприятиях принимал участие Путин.

Первый форум состоялся в Пекине в мае 2017 года с участием руководителей России, Китая и 28 стран Евразии, Африки и Латинской Америки. Второй форум состоялся также в Пекине в апреле 2019 года.