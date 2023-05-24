Песков ответил на вопрос о российском плане мирного урегулирования на Украине

Говорить о мирном урегулировании конфликта на Украине преждевременно, предпосылки для этого пока отсутствуют. Об этом Дмитрий Песков .

«Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, какой из предложенных разными сторонами планов мирного урегулирования конфликта России ближе и есть ли у Москвы свой подобный вариант. «Специальная военная операция продолжается», — добавил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на саммите G7 заявила, что мирные переговоры между Москвой и Киевом на равных условиях неприемлемы. «Украина больше всего хочет мира, но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — сказала она.