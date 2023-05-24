Антонов заявил, что РФ настроена на укрепление стратегического партнерства с Африкой

Африка может стать одним из лидеров многополярного миропорядка, который в настоящее время формируется, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.

По его словам, Москва настроена на укрепление стратегического партнерства со странами континента. При этом сотрудничество России и государств Африки самоценно и не направлено против кого-либо. РФ будет совместно работать над укреплением справедливых и равноправных межгосударственных отношений, совершенствовать механизмы взаимовыгодных экономических связей. Как указал дипломат, совместными усилиями континент станет одним из лидеров формирующегося многополярного миропорядка.

Некоторые страны Запада «мечтают остановить наметившиеся сдвиги к более справедливому устройству», оказывая давление, в том числе на африканские столицы. Антонов считает, что народы Африки заслужили достойного и равноправного отношения. Посол напомнил, что в свое время Советский Союз оказывал значительное содействие в борьбе против колониализма, расизма и апартеида, помог странам региона обрести и защитить независимость. Сегодня Москва продолжает оказывать всемерную поддержку африканским государствам.