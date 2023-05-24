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"Известия": в России изучают вопрос введения штрафа за нарушение тишины в дневное время

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева предлагает ввести штраф за нарушение покоя и тишины граждан в дневное время. Об этом в среду со ссылкой на документ сообщают "Известия".

В России предложили ввести штраф за шум днем
© РИА Новости

Издание сообщает, что в состав комиссии входят первые заместители глав МВД, Минздрава, Минюста, Минтруда, Минобороны, замруководителя ФНС, ФСИН и других ведомств.

"Актуальным является вопрос установления административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в жилых помещениях в дневное время", - говорится в документе, с которым ознакомились "Известия". Особую важность вопрос приобрел в период действия режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19, так как значительная часть граждан была вынуждена перейти на удаленный режим работы и находиться дома круглосуточно, отмечает газета.

"Известия" уточняют, что сейчас в России отсутствует единое федеральное законодательство, регулирующее соблюдение гражданами норм тишины. В действующем КоАП наказание за шум не предусмотрено и эти нормы определяют лишь региональные законы, а с 58 субъектами заключены соглашения о передаче силовикам полномочий по составлению протоколов об административных нарушениях. "Учитывая, что соглашения заключены не во всех регионах страны, процесс привлечения к ответственности за нарушение тишины и покоя усложнен. Эти обстоятельства приводят к обоснованным жалобам граждан на бездействие правоохранительных органов и власти", - отмечается в решении правкомиссии.

"Известия" направили запросы в ключевые ведомства с просьбой прокомментировать это предложение, а также уточнить возможный период времени, за шум в который будет установлен новый штраф.

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