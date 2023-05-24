Мишустин в Пекине встретится с Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР

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В настоящее время он находится в Пекине, куда он прибыл из Шанхая. Рабочая программа начнется с церемонии официальной встречи премьером Госсовета Китая Ли Цяном. После этого состоятся переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Будет обсуждаться наращивание торгово-экономических связей. Стороны затронут темы развития промышленности, энергетики, транспортной отрасли, сельского хозяйства.

После этого премьер возложит венок к Памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь и посетит университет Цинхуа. В завершение рабочей программы Мишустин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.