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21 минуту назад

Мишустин в Пекине встретится с Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР

Семён Капранов

Глава российского правительства Михаил Мишустин продолжает свой визит в Китай, сообщает ТАСС.

Мишустин в Пекине встретится с Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время он находится в Пекине, куда он прибыл из Шанхая. Рабочая программа начнется с церемонии официальной встречи премьером Госсовета Китая Ли Цяном. После этого состоятся переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Будет обсуждаться наращивание торгово-экономических связей. Стороны затронут темы развития промышленности, энергетики, транспортной отрасли, сельского хозяйства.

После этого премьер возложит венок к Памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь и посетит университет Цинхуа. В завершение рабочей программы Мишустин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Глава правительства России в первый день работал в Шанхае, где выступил на Российско-китайском бизнес-форуме. По его словам, дальнейшее углубление взаимодействия стран по разным направлениям окажет положительное влияние на укрепление их экономик. В 2023 году Москва и Пекин смогут достичь рекордного товарооборота в $200 млрд, отметил Мишустин.

Политика,Михаил Мишустин,Цзиньпин Си,Госсовет КНР,Правительство РФ,
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