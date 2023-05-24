Сенаторы предложили кабмину проработать вопрос о налогообложении доходов блогеров

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сенаторы предлагают правительству рассмотреть вопрос о введении налогообложения для физических лиц и организаций за деятельность в интернете, в том числе блогерскую. Об этом говорится в проекте постановления Совфеда "О реализации налоговой политики в целях обеспечения экономического роста" (есть в распоряжении ТАСС).