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41 минуту назад

Путин поблагодарил Республику Сербскую за нейтралитет

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин выразил свою благодарность президенту Республики Сербской Милораду Додику за его нейтральную позицию в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин поблагодарил Республику Сербскую за нейтралитет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы благодарны Вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине. Только такая позиция и может привести к какому-то положительному решению. Но в любом случае мы благодарны вам за сдержанность», – заявил Путин во время встречи с Додиком в Москве.

Путин также добавил, что в Республике Сербской тысячи школьников изучают русский язык, а интерес к русской культуре поддерживается на государственном уровне.

«Я очень рад Вас видеть, добро пожаловать в Россию», – добавил он.

Ранее Милорад Додик говорил, что собирается обсудить с Путиным экономические проекты и важные геополитические вопросы.

Политика,Милорад Додик,Владимир Путин,
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