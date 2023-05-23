Путин поблагодарил Республику Сербскую за нейтралитет

Президент России Владимир Путин выразил свою благодарность президенту Республики Сербской Милораду Додику за его нейтральную позицию в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы благодарны Вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине. Только такая позиция и может привести к какому-то положительному решению. Но в любом случае мы благодарны вам за сдержанность», – заявил Путин во время встречи с Додиком в Москве.
Путин также добавил, что в Республике Сербской тысячи школьников изучают русский язык, а интерес к русской культуре поддерживается на государственном уровне.
«Я очень рад Вас видеть, добро пожаловать в Россию», – добавил он.
Ранее Милорад Додик говорил, что собирается обсудить с Путиным экономические проекты и важные геополитические вопросы.