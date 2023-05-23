Рябков высказался о поставках F-16 Украине

Поставив Украине истребители F-16, страны Запада не достигнут никаких целей. Такое мнение в интервью журналу «Международная жизнь» российского МИД Сергей Рябков.

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«Никаких целей они своими F-16 не достигнут. Как, впрочем, и любыми другими системами, которые они уже поставили на Украину, или собираются поставить», — убежден он.

По словам дипломата, если Киев получит эти истребители, Москва отреагирует планомерным продолжением выполнения задач спецоперации.

«Никакие F-16 на это повлиять не могут», — заявил Рябков.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что поставки F-16 необходимы для победы Украины в конфликте с Россией. По его мнению, решение о передаче Киеву этих истребителей «в конце концов созреет».