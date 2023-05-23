$80.17+0.2386.55+0.05

Рябков высказался о поставках F-16 Украине

Поставив Украине истребители F-16, страны Запада не достигнут никаких целей. Такое мнение в интервью журналу «Международная жизнь» российского МИД Сергей Рябков.

Рябков высказался о поставках F-16 Украине
© Lenta.ru

«Никаких целей они своими F-16 не достигнут. Как, впрочем, и любыми другими системами, которые они уже поставили на Украину, или собираются поставить», — убежден он.

По словам дипломата, если Киев получит эти истребители, Москва отреагирует планомерным продолжением выполнения задач спецоперации.

«Никакие F-16 на это повлиять не могут», — заявил Рябков.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что поставки F-16 необходимы для победы Украины в конфликте с Россией. По его мнению, решение о передаче Киеву этих истребителей «в конце концов созреет».

21 мая президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон и его союзники обучат украинских пилотов работе с F-16. До этого помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан уточнил, что в предстоящие месяцы будет решено, кто и в каком количестве поставит Киеву эти истребители.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий