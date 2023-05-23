Медведев призвал США возместить ущерб за «Северные потоки» и Артемовск

США обязаны выплатить компенсацию России за подрыв «Северных потоков» и разрушенные населенные пункты в новых регионах, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Медведев отметил, что вопрос о подрыве «Северных потоков» по-прежнему стоит на повестке. Он уточнил, что США отказываются признавать свою вину в подрыве газопроводов.

Вместе с тем, пояснил политик, их «аргументы выглядят довольно несерьезно». Следовательно, они должны возместить России нанесенный ущерб.

По его мнению, Вашингтон также обязан выделить денежные средства для восстановления Артемовска, Мариуполя и многих других населенных пунктов, которые были разрушены в ходе конфликта с помощью и поддержкой США.