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Медведев заявил о поддержке пиратства западного контента

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поддерживает распространение западного контента путем пиратства. Об этом он высказался в интервью RT.

Медведев заявил о поддержке пиратства западного контента
© РИА Новости

Медведева спросили, следует ли скорректировать российское законодательство относительно распространения пиратского контента западного производства в стране. Зампред Совбеза РФ в ответ указал, что это будет означать отмену российского законодательства, которое «покоится на Бернской, Женевской конвенции об интеллектуальной собственности».

«Но то, что я приветствую использование пиратского контента, в условиях, когда нас обложили со всех сторон, — абсолютно точно. Чем больше разного контента, тем лучше. И желательно бесплатно», — заключил он.

Зампред Совбеза РФ ранее уже высказывал одобрение в адрес пиратского способа потребления западного контента. В марте он выразил уверенность в том, что пользователи из России должны получать доступ к западной музыке и фильмам с помощью пиратских ресурсов.

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